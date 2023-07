Selles tasuta mängus lahendad mõrvamüsteeriumeid numbrite abil

Taaskord tuleb tänada Epic Gamesi veebipoodi, kus sel nädalal jagatakse ilma rahata ära lausa kaks erinevat teost. Esimeseks neist mõrvamüsteerium « Murder by Numbers ».

Tegemist on mõistatusmänguga, kus tuleb lahendada erinevaid mõrvajuhtumeid. Saladuste paljastamiseks kasutatakse küll detektiivitööd, ent seda omapärases võtmes. Nimelt tuleb mängijal lahendada mõistatusi, mängides Jaapani numbrinuputamismängu picross.

Õnneks ei piirdu me vaid numbritega. Teiseks tasuta teoseks, mille saad oma Epic Gamesi kontole lisada, on Bethesda eepiline massirollikas «The Elder Scrolls Online». Või vähemalt selle baasversioon.