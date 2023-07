Munad mitmesse korvi: HP on järgmine tehnoloogiafirma, mis hakkab tootmist Hiinast mujale viima

HP peakorter asub Palo Altos Californias, kuid tootmine on koondunud Hiinasse. USA-Hiina kasvavate pingete taustal üritavad tehnoloogiaettevõtted oma sõltuvust Hiinast vähendada, seda plaanib nüüd ka maailmas suuruselt teine arvutitootja HP.

Varem oma tootmisi Hiinasse koondanud USA tehnoloogiafirmad on hakanud sealt vaikselt lahkuma ja tehaseid hajutama, et kogu toodang ei sõltuks Hiinast ja selle võimalikust vastasseisust USA-ga. Arvutitootja HP on Delli ja Apple´i järel järgmine suur ettevõte, kes seda teeb.