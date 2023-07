RAHAMÄED! Just neid mänge osteti Euroopas 2023. aasta esimeses pooles kõige rohkem

Pjedestaali kõige kõrgemale positsioonile tõusis maikuus Nintendo Switchil ilmunud seiklusmäng «The Legend Zelda: Tears of the Kingdom», olles edukaim üheksas mainitud 18 riigist. Talle järgnesid «Hogwarts Legacy» (neljas riigis) ja FIFA 23 (viies riigis).

«Tears of the Kingdomi» edu ei tule üllatusena. Suutis see ju vaid kolme päevaga ületada 10 miljoni müüdud eksemplari piiri.