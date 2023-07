Nutiseade, mille üks nimekandidaat võib olla Galaxy Ring, kuna Samsungi kaubamärgifirma on sellise nime juba registreerunud, on keha näitude mõõtmiseks mõnikord isegi parema täpsusega kui nutikell, kuna erinevalt kellast randmel püsib rõngas sõrme ümber paremini paigal. Samsung Electronicsi patenditaotluses aga on veel kirjas, et sõrmus töötab XR-seadmetega ehk täiendab virtuaalreaalsuse prille.