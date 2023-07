Eesti robotkuller alustas USAs igapäevaste kullervedudega

Clevoni robotkuller toimetab PostNeti pakikeskusest pakke kohale avalikel sõiduteedel Northlake’i linnas Texase osariigis.

Kohalikud elanikud ja ettevõtted kasutavad PostNeti pakikeskust, mis pakub Eesti postkontoritega sarnast pakkide väljastuse ja saatmise teenust, et oma tellimused turvaliselt kätte saada. Nüüd aga ei pea linnakodanikud enam pakikeskusesse minema, sest pakkide kättetoimetamise ning saatmise teenust pakub Clevoni pakirobot esmaspäevast reedeni kell 9–17.

Clevonil on plaanis lisaks tavapärasele pakiveole kaasata teenusesse ka teisi Northlake´i linna ärisid, et vedada kohalike restoranide roogi ja pakkuda toidukaupade kojuvedu. Antud lahendus on unikaalne selle poolest, et pakub elanikele uut mugavusteenust ja oma olemuselt saab sellist piirkonnapõhist robotkulleri teenust laiendada kõikidesse USA elamurajoonidesse.

«Kui teised tõmbavad tegevust kokku, siis Clevon laieneb. Me viime ellu oma missiooni ehitada taristu, mis muudab tarned elumajade piirkondades taskukohaseks, turvaliseks ja eelkõige mugavaks lõppkliendile,» ütles Clevoni tegevjuht Sander Sebastian Agur, «meie robotkullerid muudavad viisi, kuidas hetkel sealkandis kaupu transporditakse, pakkudes samal ajal suuremat mugavust, paremaid keskkonnanäitajaid ning vähendades kulusid ja energiatarbimist. See koostöö tõestab jätkuvalt, et tuleviku viimase miili [robotiseeritud] kojuvedu saab kogeda juba täna.»

Foto: Clevon