Kosmeetikafirma pakub nüüd digitaalset jumestust videokoosolekute jaoks

«Maybelline´i missioon on anda igaühele vabadus oma ilu väljendada. Olenemata sellest, kas töötad kohapeal või eemalt, võib hea enesetunne aidata end parimal viisil rakendada,» ütles Maybelline New Yorgi globaalse kaubamärgi president Trisha Ayyagari, «just sellepärast tegime koostööd Microsoft Teamsiga, et välja arendada virtuaalse meigi lahendus – nüüd saab isegi kõige kiiremal päeval end jumestada vaid ühe hiireklõpsuga. Loodame, et teeme inimeste elu sellega veidi lihtsamaks.»