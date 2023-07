Elisa tehisintellekti-teenindusrobot Annika on automatiseerinud kümnendiku klienditeenindusest

AI-teenindusrobot on suutnud kõige silmapaistvamad tulemused saavutada just vestlusaknateeninduses, kus see on tänaseks automatiseerinud 40% kõikidest vastamistest klientide päringutele. Kõneteeninduses, kus on Annika ülesandeks tuvastada kliendi pöördumise põhjus ja suunata kõne seejärel õige kompetentsiga teenindajani, on see tänaseks suutnud hallata sadu tuhandeid kontakte, olles kliendi jaoks esimeseks kontaktiks 95 protsendil juhtudest.