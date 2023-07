Ilmavalgust nägi maailma esimene pitsalõhnaline mängupult

Nimelt teatas Microsoft, et toob meieni maailma esimese pitsalõhnalise puldi. Maitsva aroomiga kontroller on osa reklaamikampaaniast, mille keskmes filmistuudio Paramount Pictures eesootav linateos «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem».

«Need eksklusiivsed Xboxi juhtmevabad kontrollerid on varustatud sisseehitatud lõhnahajutiga, mis on kujundatud nagu viil maitsvat New Yorgi pitsat,» kirjutatakse Xboxi kodulehel.