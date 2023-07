Sony avalikustas oma uued tippklassi nööpkõrvaklapid WF-1000XM5

Foto: Sony

WF-1000XM5 on nüüd varustatud kolme mikrofoniga igas kõrvaklapis, sealhulgas kaks tagasisidemikrofoni, mis parandavad müra summutamist madalatel sagedustel. See on Sony suurim samm edasi mürasummutuse vallas, mille tulemuseks on veelgi täpsemini tabatud ümbritsev heli.

Sony poolt äsja välja töötatud Integrated Processor V2 juhib kuut mikrofoni mõlemas kõrvas, et tagada parem mürasummutuse kvaliteet, kus iganes kuulaja parasjagu viibib.

Tänu uuele Dynamic Driver X-ile on WF-1000XM5-l paranenud ka madalamate sageduste taasesitamine. Lisaks on müra isoleerivad kõrvaklappide otsikud tehtud ainulaadsest vahtpolüuretaanist, mis vähendab müra kõrgetel sagedustel.

Sony ekspertteadmised helikvaliteediks

Spetsiaalselt disainitud Dynamic Driver X-iga laseb WF-1000XM5 kogeda rikkalikumaid ja detailsemaid vokaale. Membraanide struktuur kombineerib mitu erinevat materjali, saavutades selged kõrged helid ja sügava, rikkaliku bassiheli madala moonutusega.

WF-1000XM5 ühendab endas Sony hiljuti välja töötatud HD Noise Cancelling Processor QN2 ja Integrated Processor V2 ning sisaldab 24-bitist täpset helitöötlust ja suure jõudlusega analoogvõimendust. Tulemuseks on madal moonutus ja kristallselge heli taasesitus.

WF-1000XM5 disaini keskmes on jätkuvalt kõrgekvaliteediline helikvaliteet, mis toetab tänu LDAC-koodekile kõrgresolutsioonilist juhtmevaba heli. DSEE ExtremeTM omakorda võimaldab kokkupressitud digitaalset muusikat reaalajas üles skaleerida. Lisaks on kõrvaklappidel ruumilise heli 360 Reality Audio tugi, et pakkuda võimalikult kaasahaaravat helikogemust.