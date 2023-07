Tahad rikkaks saada? Netflixi tehisintellekti ameti palk on 900 tuhat dollarit aastas

Californias asuva ametikoha ametlik nimetus on «Tootejuht: Masinõppe Platvorm» ja selle palgavahemik on 300 000 dollarit kuni 900 000 dollarit aastas. Näib, et Netflixil pole oma masinõppe plaanist selget ettekujutust, kuna ametikoha üks peamine ülesanne on «defineerida masinõppeplatvormi strateegiline visioon». Kvalifikatsioonid hõlmavad masinõppeplatvormiga töötamise kogemust, oskust teha Netflixi inseneridega koostööd ja neid juhtida ning kirjaliku kommunikatsiooni ja strateegilise mõtlemise oskusi.

«Enam kui 230 miljoni kasutajaga jätkab Netflix enam kui 190 riigis meelelahutuse tuleviku kujundamist kogu maailmas,» on kirjas ametikirjelduses. «Masinõpe/tehisintellekt annab innovatsioonile jõudu kõigis ärivaldkondades. See aitab meil osta ja luua suurepärast sisu, aitab kasutajatel läbi isikupärastamise leida neile sobiv film ning aitab meie maksete töötlemist optimeerida.»

Netflixi jaoks ei ole tehisintellekti ja masinõppe kasutamine võõras, kuid see tundub olevat esimene kord, mil Netflix pakub kellelegi sadu tuhandeid dollareid, et tehisintellektiga kembelda. Netflix kasutab hetkel sisu soovitamiseks algelist tehisintellekti, sama nagu näiteks Spotifyl. Lisaks kirjeldab Netflixi veebileht oma masinõppeplatvormi, märkides, et kuigi seda kasutati ajalooliselt näiteks soovituste jaoks, kasutatakse seda nüüd ka sisu loomisel. «Ajalooliselt on filmisoovituste isikupärastamine olnud kõige tuntum valdkond, kus masinõpet/tehisintellekti kasutada saab. Samuti kasutame tehisintellekti, et teha selgeks, mis täpselt meie sisu edukaks muudab. Lisaks kasutame tehisintellekti originaalfilmide ja telesaadete tootmiseks Netflixi kiiresti kasvavas stuudios.»