Ekspert annab nõu: kuidas valmistada autot ette suviseks automatkaks ja mida teha häda korral?

Automatkamisele on iseloomulik, et kilomeetrid kogunevad üsna kiiresti isegi siis, kui vaid Eestimaal ringi tiirutada, rääkimata Lätti või kaugemalegi sõitmisest. Sellepärast soovitab Kägu enne minekut üsna kriitiliselt üle vaadata veermiku enim kuluvad osad, nagu sillad, puksid, pidurid ja laagrid.

«Kuna pidurid on turvalisuse mõttes üks olulisemaid autoosasid, tuleks erilist tähelepanu pöörata nende seisukorrale. Näiteks kui sõita kuhugi mägisemasse paika Euroopas, siis ei ole mõtet teele asuda, kui piduriklotsidest on kolmandik alles, vaid klotsid enne minekut ära vahetada, vastasel juhul nad lihtsalt ei pea pikka matka vastu,» selgitas Kägu, «Samuti võiks lasta südamerahu huvides autoteeninduses üle lasta vaadata pukside ja laagrite seisukorra, sest ise on teinekord raske hinnata, palju on veel nende eluiga järel.

Vedelikud vaheta enne pikemat reisi

Teiseks tuleks veenduda, et autol on värskelt vahetatud kõikvõimalikud vedelikud alates õlidest ning lõpetades piduri- ja jahutusvedelikuga. Pikal sõidul saab auto rohkem koormust ning pole mõtet riskida sellega, et keset reisi tuleb hakata remonditöökoda otsima.

Kindlasti võiks veenduda, et autol on olemas rattavõti, tungraud ja varuratas, et purunenud rehvi korral ratas vahetada ja sõitu jätkata.