SEKS JA ROBOT ⟩ Tahtmatult tsölibaati jäänud mehed loovad suhteid tehisnaistega

The Guardian viitab, et niisugused lõppematu kannatusega silikoonist fembot’id võivad luua uue põlvkonna mehi, kellele võib kunagi pärisinimesega suhtesse astumine tõeliseks väljakutseks osutada. Koduvägivalla vastu võitleva organisatsiooni Full Stop Australia ajutine tegevjuht Tara Hunter väljendas ajalehele antud intervjuus muret nende vestlusrobotite populaarsemaks muutumise pärast. «Võimalus luua täiuslik partner, keda saab kontrollida ja kes rahuldab iga sinu vajaduse on tõeliselt hirmutav,» rääkis Hunter. «Arvestades, et naistevastane vägivald tuleb kultuuriliselt juurdunud uskumustest, et mehed saavad ja võivad naisi kontrollida, on see tõeliselt problemaatiline.»