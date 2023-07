UUS AJASTU ON KOHAL ⟩ Austraalias avati maailma esimene hologrammloomaaed

Jah, sul on vaja prille ja ekraane ja pimedat tuba, aga ei, see pole nagu 3D-film. See toimib nii: prillide asendit jälgitakse ja graafikamootor loob igale ekraani vaatavale silmapaarile erineva pildi, et muuta toimuvat igast ainulaadsest vaatenurgast.

Kõik need perspektiivid on kokku segatud ühte pildiprojektsiooni – see näeb palja silmaga välja nagu «iidse» televiisori staatilisus –, kuid iga prilliklaas on sageduseraldaja, mis filtreerib välja kõik peale spetsiaalselt selle silma jaoks loodud pildi.

See tähendab, et näha on 3D-kujutist, mis nagu hõljuks õhus ning jääb paigale, kui sa oma pead liigutad või selle ümber kõnnid. Seetõttu saab mitu inimest seda erinevatest vaatenurkadest korraga vaadata. Jah, sarnase kogemuse saab kätte virtuaalse või liitreaalsuse peakomplektidega, kuid need on suured ja rasked. Axiomi virutaalreaalsuse kogemus Brisbane’i loomaaias on aga palju lihtsam ning sellega tunned sa end vähem isoleerituna ja rohkem sotsiaalsemalt.

Foto: Axiom Holographics

Sarnaselt liitreaalsusega on seda võimatu pildistada, seega on kõik siin artiklis olevad pildid võltsitud. Axiomi sõnul lisavad nad sinist tooni ja sära nende reklaampiltidele, et sarnaneda Star Warsi hologrammidele, mida inimesed näivad ootavat.