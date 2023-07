Samsung tutvustas oma uut nutikella Galaxy Watch6 - pööratav sihverplaadirõngas on nüüd tagasi

Galaxy Watch6

Galaxy Watch6 Classic

Tehnilised andmed

Materjal: tugevdatud alumiiniumist korpus ja spordirihm; roostevabast terasest korpus ja hübriidnahast rihm

Mõõtmed ja kaal:

44 mm: 42,8 x 44,4 x 9.0 mm, 33,3 g

40 mm: 38,8 x 40,4 x 9.0 mm, 28,7 g

47 mm: 46,5 x 46,5 x 10.9 mm, 59,0 g

43 mm: 42,5 x 42,5 x 10.9 mm, 52,0 g

Ekraan: Safiirkristallist klaasiga

44 mm: 1.5-tolline (37.3 mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On ekraan

40 mm: 1.3-tolline (33.3 mm) 432x432 Super AMOLED, Full Color Always On ekraan

Safiirkristallist klaas

47 mm: 1.5-tolline (37.3 mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On ekraan

43 mm: 1.3-tolline (33.3 mm) 432x432 Super AMOLED, Full Color Always On ekraan

Protsessor: Exynos W930, kahetuumaline, 1.4GHz

Mälu: 2 GB RAM + 16 GB salvestusruumi

Aku: Kuni 40 tundi (Always On Display väljas) / Kuni 30 tundi (Always On Display sees)

44 mm: 425 mAh

40 mm: 300 mAh

47 mm: 425 mAh

43 mm: 300 mAh

Laadimine: kiirlaadimine (WPC standardiga juhtmevaba laadimine)

OS: Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4)

Kasutajaliides: One UI 5 Watch

Sensorid: Samsungi BioActive Sensor (Optiline südamerütm + Elektriline südamesignaal + bioelektriline impedantsi analüüs), temperatuurisensor, akseleromeeter, barometer, güroskoop, geomagneetiline sensor, valgussensor), Samsungi BioActive Sensor (Optiline südamerütm + Elektriline südamesignaal + bioelektriline impedantsi analüüs), temperatuurisensor, akseleromeeter, barometer, güroskoop, geomagneetiline sensor, valgussensor, 3D hall sensor

Ühenduvus: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS / Glonass / Beidou / Galileo

Vastupidavus: 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H

Ühilduvus: Android 10 või uuem ja rohkem kui 1.5 GB mälu

Allikas: Samsung