VIDEO ⟩ Robotkoer maksab nüüd sama vähe kui sülearvuti ja võib sinuga arukat juttu ajada

Kui varem said endale robotkoera lubada ülirikkad tehnoloogiafännid, siis nüüd on hind langenud kõrgustest alla, nii et pea igaüks saab endale mõne sellise ulmelise lemmiklooma soetada. Lisaks on masinaga juba midagi enamat teha kui niisama ringi jalutada.