PlayStation 5 müüginumbrid astuvad hiiglaslike rekordite kandadele

Kuigi paberil jääb saavutus alla eelkäija PS4 omale, mis saavutas antud numbri kiiremini, tasub meenutada, et PS5 ilmus koroonakriisi keskel. See tähendab, et kõikide pandeemiast tulenevate takistuste kiuste on suudetud siiski muljet avaldavaid numbreid näidata.