Küsida võib kõike: kui vestlusrobot ChatGPT keeldub vastamast, saab abi WormGPT käest

ChatGPT kasutajad kurdavad, et see tuntud tehisintellekti vestlusrobot on aina enam tsenseeritud ja ei vasta paljudele küsimustele, kuna need võivad olla ohtlikud. Olukorra lahendas häkker, treenides suurt keelemudelit samade andmetega, kuid jättes kõik piirangud peale panemata. Esimesed kuritegelikud rünnakud on selle tööriistaga juba tehtud.