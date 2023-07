VIDEO ⟩ Iraan sai valmis uue võimsa drooni, mis on ilmselt täis lääne tehnikat

Uue drooni kohta pole palju teada, Ukraina uudisteportaali Unian andmetel on selle pikkus 10,5 meetrit ja tiibade siruulatus 21 meetrit. Pardale suudab võtta lennumasin 13 pommi ja kruiisikiirus on 350 km/h.

Tegemist on väga kõrgtehnoloogilise seadmega, mille puhul Unian mainib, et seni on allatulistatud Iraani droonid olnud pungil täis lääne tehnikat. Hiljuti leiti näiteks tapjadrooni mootori juurest Iiri päritolu seadmeid, rääkimata keerulisematest elektroonilistest komponentidest, mis saabuvad lääneriikidest Iraani läbi kolmandate riikide vahendajate. Seega on ilmselt samamoodi ka veel keerulisema ja tehnoloogiliselt arenenuma lennumasinaga.