Virtuaalreaalsuse hirmsaim õudusmäng ei luba sul silmi pilgutada

Atmosfäär on suurepärane ning teele jääb eriti kõhedaid sektsioone. Näiteks on üks tasemetest täis mannekeene, kes liiguvad mängijale aina lähemale, ent seda vaid siis, kui mängija enda silmi pilgutab. Tuletame meelde, et PS VR2 jälgib kasutaja silmi.

«Rez Infinite»

Virtuaalreaalsuse üheks suurimaks müügiartikliks on fakt, et see pakub kasutajale enneolematuid elamusi. «Rez Infinite» on elamus suure E-tähega.

Tegemist on sürreaalse tulistamismänguga, mida iseloomustavad fantastilised visuaalsed efektid ning hüpnotiseeriv muusika.

PS VR2 versioonile annavad lisaväärtust juurde ka seadme enda omadused, nagu näiteks võimalus silmade abil sihtida ning prillide haptiline tagasiside. Kõik see teeb «Rez Infinite'ist» elamuse, mis lihtsalt kisub endasse ja paneb kõik muu unustama.

«Song in the Smoke: Rekindled»

«Song in the Smoke» on võrdlemisi tüüpiline ellujäämismäng. Antud artiklis leiduvate mängude nimekirjas leiduvate teostega võrreldes on «Song in the Smoke» vast kõige turvalisem ja traditsioonilisem teos.

Üldiselt järgib mäng sama valemit, mida ülejäänud antud žanri esindajadki: kogu ressursse erinevate asjade ehitamiseks, küti loomi nälja kustutamiseks, süüta lõkkeid külma eemalepeletamiseks ja muud säärast.