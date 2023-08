Piksleid enam ei näegi: Samsung tõi välja uue terava 5K monitori

«Uus ViewFinity S9 on Samsungi kõrge resolutsiooniga monitoride seeria uusim mudel, mille eesmärk on pakkuda täpsete värvide ja detailidega pilti inimestele, kes töötavad disaini, foto- või videotöötluse valdkonnas, kus see on väga oluline. Lisaks on seadme eesmärgiks pakkuda head lahendust ka Apple´i arvutite kasutajatele, kelle jaoks on siiani sisuliselt ainsaks professionaalse monitori valikuks olnud Apple Studio monitor. Seadmel on spetsiaalselt selleks mõeldud Thunderbolt 4 ühendus, mis on vajalik neile, kes kasutavad tööks Apple´i seadmeid,» sõnas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.