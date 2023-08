Google'il on äärmiselt veejanune elukas — vaata, kes see on

Tehisintellekt on tuntult energiamahukas ja vajab suurtes kogustes vett, et jahutada andmekeskusi ja serveriparke, mis toimivad programmi ajuna. California Riverside'i ülikooli (sealhulgas Ren) ja Texase Arlingtoni ülikooli teadlased leidsid hiljuti, et ainuüksi ChatGPT-3 treenimiseks kulus ligikaudu 700 300 liitrit vett – sellest piisab tuumareaktori jahutustorni täitmiseks. Teadlased leidsid ka, et keskmine vestlus ChatGPT-ga tähendab ühe veepudeli tühjendamist. Kuna LaMDA sai 2022. aastal suurema kasutajaskonna, vajas Google tõenäoliselt oma serverite jahutamiseks rohkem vett.