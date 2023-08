Anti Liivat: enam pole küsimus, kas langed küberründe ohvriks, vaid millal

«Kui aga igale eksimusele järgneb sõim ja karistus, siis üritatakse teha nägu, et midagi halba polegi juhtunud.»

Liivat selgitas, et üsna lihtne on keskmise ettevõtte töötajal kogemata avada meili teel saadetud nakatunud fail või külastada kogemata kahtlast veebilehte.

Kui varasem koolitus on olnud piisavalt hea, saadakse enamasti ruttu aru, et on tehtud viga. Kui aga töökultuur vigade tegemist ei tolereeri, ei juleta vea juhtumist esile tuua.

Eksivad peaaegu kõik

Kuigi ideaalses olukorras peaksid kõik tänu koolitustele ja pidevale meediatähelepanule teadma, et kahtlasi linke või faile ei tasuks üldse puutuda, siis juhtub eksimusi kõigil. «Kui töökultuur on selline, kus süüdlasi ei otsita ja vigade pärast ei karistata, juletakse äpardusest kohe õigetele inimestele rääkida. Kui aga igale eksimusele järgneb sõim ja karistus, siis üritatakse teha nägu, et midagi halba polegi juhtunud. Varem või hiljem tulevad need asjad niikuinii välja, aga siis juba märksa suuremate probleemide tuules,» lausus ta.

Suuremaid probleeme saaks vältida, kui inimesed julgeksid asjadest õigel hetkel rääkida. Kui see on oluline töömaailmas, siis sama kehtib Liivati sõnul ka erasfääris. Ta toob näiteks, et tihti langevad pettuste ja lihtlabaste küberrünnete ohvriks vanemad inimesed, kes ei pruugi julgeda vea ilmnemisel sellest lastele või lastelastele rääkida, kartes halvakspanu ja silmade pööritamist. See on aga midagi, mida tasuks üritada muuta, kuna õigeaegse reageerimisega võib olla võimalik veel mingi osa petturitele saadetud rahast tagasi saada või lukku läinud arvuti lahti saada.