VEEL ÜKS REKORD: Nintendo kasum kerkis 82 protsenti

Konsooli on praeguseks ülemaailmselt müüdud pea 130 miljonit. Täpsemaks numbriks on 129,53 miljonit mängumasinat, seda käesoleva aasta 30. juuni seisuga.

Uue fiskaalaasta esimesel veerandil müüdi 3,91 miljonit konsooli, mis on 13,9% enam, kui eelmisel aastal sama perioodi vältel. Esimese veerandi kasum oli rekordilised 184,5 miljardit jeeni, mis tähistab ühtlasi 82% tõusu võrreldes mullusega.

86% müüdud konsoolidest olid kallimad OLED-mudelid, mille hulka kuulub ka kevadel ilmunud «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» eriversioon.

Ka eelnimetatud mäng ise jätkas rekordite püstitamist. Kui vaid esimese kolme päevaga suudeti purustada 10 miljoni piir, siis nüüdseks on müüginumbrid tõusnud 18,51 miljonini.

See tähendab, et vähem kui kahe kuuga on müüdud enam kui pool sellest, mida on suutnud teose eelkäija «Breath of the Wild». Tolle mängu müüginumbrid on tänaseks kerkinud 30,65 miljonini.