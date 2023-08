Kui see arvutimäng poleks tasuta, lubaksid arendajad seda varastada

Õnneks ei peagi, sest Epic Gamesi veebipoes jagatakse taas tasuta mänge. Esimeseks neist on Venemaalt pärit stuudio Four Quarters pisike indie-hitt « Loop Hero », mis paneb mängija ringiratast kõndima.

Arendajad on varem lubanud seda mängu kasvõi piraatluse teel hankida. Säärane lubadus käidi välja pärast seda, kui paljud mänguplatvormid tegevuse Venemaal sõja tõttu lõpetasid või seda karmilt piirasid. Stuudio on avalikult öelnud, et on Ukrainas toimuva sõja vastu.