Miski ei jää varju: Canon tegi pilkases pimeduses nägeva öökaamera

SPAD tehnoloogia, nagu nimigi ütleb (nn üksiku footoni voo diood) loendabki üksikuid footoneid ehk väikseimaid võimalikke valguskvante, salvestades täpse hetke, mil need tabavad fotoelemendi pikslimassiivi. Kui piksel tuvastab footoni, vabastab see elektroni.

Canon töötas 2021. aastal avaldatud uurimistöö põhjal välja esimese kommertsmudeli, mis taolist tehnoloogiat kasutab. SPAD sensor, mis pandi videokaamera sisse, on üliväike –vaid 13,2 mm x 9,9 mm ning on võimeline jäädvustama kõrgeima eraldusvõimega 3,2-megapikslisi ööpilte isegi ülivähese valgusega. Lisaks on sensor ülikiire, nii et võib praktiliselt hetkega jäädvustada valguse langemise sensoriplaadile.