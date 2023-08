ÕNNETUS HÜÜAB TULLES ⟩ Tehisintellekt hakkas nüüd ka tuletõrjujaks

Kreekas, Itaalias, Põhja-Ameerikas ja Austraalias on hetkel El Niño hoiatus, mis annab märku põlengu jaoks ideaalsetest kuivadest tingimustest. Seetõttu on toimumas võidujooks parima varajase reageerimise tehnoloogia välja töötamiseks. Parim võimalus metsatulekahju ohjeldada on läbi varajase reageerimise, mistõttu üritavad uued mudelid jõud tehisintellektiga ühendada.