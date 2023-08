TAPJAROBOT ⟩ Tehistaibu jagatud nipid võivad inimese hauda viia

Selle aasta alguses teadusajakirjas The Journal of American Medical Association avaldatud uuringu kohaselt on noortel naistel ebaproportsionaalselt suur risk söömishäire väljakujunemiseks. CDC (Centers for Disease Control and Prevention ehk Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus) andmed näitasid, et söömishäiretest põhjustatud haiglaravi määr kahekordistus tüdrukute seas pandeemia ajal ja mõned teismelised nimetasid anoreksiat reklaamivad TikTokid oma söömishäirete alguspunktiks.

Snapchati tekstirobotit ei pidanud kaua veenma, et see 900-kalorilise toiduplaani valmis kirjutaks. Samuti ei võidelnud anorektiku pilditaotluse vastu ka pildigeneraator DreamStudio, mis genereeris kohutavalt kõhna kehaga inimesed, kusjuures ainult üks neljast pildist märgiti sobimatuks.

Anoreksiat pooldavad ringkonnad Tumblri minevikust ja TikToki olevikust põhinesid nii teabe kui ka «thinspo» piltide (pildid, millel on väga kõhnad, anoreksiat põdevad noored neiud, kes on «eeskujuks» teistele anoreksiat põdevatele neiudele) jagamisel. Kui pakkuda söömishäiretega vaevlevale inimesele juurdepääsu pildigeneraatorile, töötab see tõhusalt «thinspo»-masinana, et söömishäiretega inimesed sealt inspiratsiooni saaksid ja veel kõhnemaks muutuksid.

«Üks asi, mida on dokumenteeritud, eriti piiravate söömishäiretega nagu anoreksia, on perfektsionismi idee,» ütles Harvardi meditsiinikooli pediaatria professor Amanda Raffoul Washington Postile. «Tavainimene vaatab neid pilte ja on nende pärast kohkunud. Kuid keegi, kes on söömishäiretega tõesti hädas, näeb seda hoopis inspiratsiooni allikana.»

Võrreldes traditsiooniliste anoreksiat pooldavate gruppide ja veebilehtedega, kujutavad tekstirobotid ainulaadset ohtu. Need on täiustatud tööriistad, mille on loonud suuremad Silicon Valley ettevõtted ja mis on loodud enesekindlalt ja vestluslikult rääkima. Kui tekstirobotid toodavad selliseid ohtlikke vastuseid tavainimeste taotlustele, pakuvad nad hädas olevatele kasutajatele täpselt samasuguseid vastuseid. Söömishäireid pooldavatel ringkondadel on juba pikka aega olnud sellise ennast hävitava käitumise valideerimine ja nüüd pakuvad sama ka laialdaselt kättesaadavad tekstirobotid.

«Te soovite usaldusväärset tööriista, mis teaks kõike kaalu langetamise kohta või kuidas kõhnem välja näha ja see annab teile vastuse, mis tundub olevat teaduslikult tõestatud teave, aga tegelikult ei ole,» ütles Raffoul.