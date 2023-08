Kuidas «Gran Turismo» muutis igaveseks võidusõidumänge

Iga episoodiga kasvasid nõudmised erinevate autode ja ringradade kogustele. See päädis 2013. aastal ilmunud põhiseeria kuuenda osaga, mis sisaldas 12472 erinevad sõiduvahendit ja koguni 100 erinevat keskkonda, kus neid proovile panna. Kusjuures antud teos on ka põhiseeria kõige väiksema müügiedukusega. Hilisemates seeria osades hakati rohkem panema rõhku kvaliteedile.

«Gran Turismo» tulek tõi kaasa uue kvaliteedistandardi sellele, mida mängijad ootasid ühelt võidusõidusimulaatorilt. See tähendas, et arendajad Polyphony Digitalis suunasid suurt tähelepanu sellele, kuidas autod nägid välja, kuidas need kõlasid ning kuidas nendega ringrajal sõita oli. Nii sai võtta ülikallis sportauto ja kihutada näiteks Le Mansil või Nürburgringil ja teada, et vajadusel võivad virtuaalsed oskused kanduda üle ka päris maailma.