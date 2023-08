VIDEO ⟩ USA politsei viis Tesla kohtusse

Sõiduki logide järgi liigutas juht rooli, et anda autopiloodi režiimile teada, et ta pöörab juhina tähelepanu, kuid mõni sekund hiljem paiskus Tesla kiirusel 88km/h vastu politseiautot, mille tulemusel salvestus julm armatuurlaua video.

Viis politseinikku said õnnetuses vigastada ja kaebavad WSJ teatel nüüd Tesla kohtusse, väites, et süüdi oli autopiloot. Tesla lükkab süüdistused tagasi.

Selline segadus, mis võib tekitada mõnele juhile võltsi turvatunde, eriti kui nad rooli taga magavad või sõidavad alkoholijoobes, on pälvinud seadusandjate tähelepanu, kes on algatanud nende õnnetuste tõttu Tesla suhtes mitu uurimist.

Kriitikud ütlevad, et Elon Muski juhitud ettevõte on probleemi lahendamiseks liiga vähe teinud. Tänaseni on Tesla juhiabi režiimi lihtne petta, näiteks saab riputada roolile odavad raskused või isegi teipida kinni juhipoolne kaamera, mis on paigaldatud tähelepanelikkuse «mõõtmiseks».