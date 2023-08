PODCAST ⟩ Roosabanaanike avaldab, milline oli tema esimene «GTA»

Sel korral on meil külas TikToki staar Arija Helmvee ehk roosabanaanike, kes räägib, kuidas arvutimängud ta elu on üle võtnud. Miks on raske koos teistega «Minecrafti» mängida? Kas «League of Legends» on võõrastega võimatu? Milliste «GTA» mängudega on Arija kokku puutunud ning mida ta neist mäletab?