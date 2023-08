«GTA» arendaja keelas ära fänniloomingu, mis lubas tehisintellektiga suhelda

Täpsemalt jäi kompaniile ette modifikatsioon, mis kandis nime «Sentient Streets». Fännilooming andis mängijale võimaluse suhelda erinevate tegelastega, kes mängus tänavaid täidavad. Kõrvaltegelaste suuvoodriks oli tehisintellekt.

Modifikatsiooni arendaja Bloci sõnul töötasid tegelased umbes 30 erineva keelemudeliga, mis võimaldasid mängijatel pidada reaalajas vestlusi ekstsentriliste kultusliikmete, kavalate politseinike ja pahaaimamatute tsiviilisikutega.

Hiljuti aga teatas modifikatsiooni arendaja, et see on eemaldatud fänniloomingu jagamiseks mõeldud veebilehelt Nexus Mods. Sellest tulenevalt otsustas arendaja ise modifikatsiooni maha võtta ka GTA5Mods portaalist.

Samuti võeti modifikatsiooni kirjeldav video mehe isiklikult YouTube'i kanalilt. Arendaja ise ei oska öelda, miks just tema «GTA» arendajatele-väljaandjale silma jäi.

«Kahjuks näib see olevat ettekääne rünnata modifikatsiooni ja võtta selle suhtes seisukoht,» ütles Bloc. «See jääb minu jaoks mõnevõrra segaseks, arvestades, et modifikatsioon ise on nii tasuta kui ka avatud lähtekoodiga.»

«Võib-olla juhtus eemaldamine automaatselt, kuid tõendid viitavad tahtlikule käsitsi eemaldamise taotlusele.» Rcokstar ning nende emafirma Take Two on varemgi silma paistnud sellega, et heidavad fännide poolt loodud modifikatsioonidele kaikaid kodaratesse.