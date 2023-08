TRUMPILE HÄKITI SISSE ⟩ Küberpaharet rüvetas Trumpi õiguskaitsefondi veebilehte

Donald Trump on Georgia osariigi seadustega hädas. See on neljas kord, kui midagi sellist juhtub. Igaüks on süütu, kuni tema süü pole tõestatud, kuid kui keegi satub pidevalt hätta, peaksime mõtlema, mida see kellegi iseloomu kohta ütleb. Kas kõik inimesed, kes esitavad tema kohta kriminaalsüüdistuse, on eksinud?