Esinda Eestit 3000 eurose auhinnafondiga MängudeÖÖ «Counter-Strike'i» suurturniiril

Kes on osavamad, kas eestlased või soomlased? See on igipõline vaidlus, mis saab lõpliku lahenduse juba sel sügisel! Esmakordselt Eesti e-spordi ajaloos toimub suur MängudeÖÖ «Counter-Strike’i» turniir Eesti ja Soome parimate võistkondade vahel.