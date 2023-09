TOP 5 videomängu, mis ei luba sul pandeemiat unustada

Põhimõtteliselt kõik zombimängud

Kui rääkida pandeemiamängudest ei saa me üle ega ümber kümnetest ja kümnetest (kui mitte lausa sadadest) teostest, mille keskmes elavad surnud. Zombide teema on jätkuvalt ääretult populaarne ning seda viirust saab käsitleda läbi mitme erineva žanri.

«Left 4 Dead» seeria annab võimaluse kõmmutamiseks, «State of Decay» aga paneb rohkem rõhku ellujäämisele ja manageerimisele. Telltale'i «The Walking Dead» mängud jutustavad lugusid inimestest, kes on tänu zombipandeemiale kõik kaotanud, ent kes üritavad leida lootust, et edasi liikuda. Erinevaid nurki ja näiteid on rohkem kui kirja panna jõuab.