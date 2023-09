See tasuta arvutimäng paneb proovile kõik su oskused

Ikka ja alati vaatame lootusrikka näoga Epic Gamesi veebipoe poole, sest just seal jagatakse arvutimänge ning ei küsita nende eest mitte ühtegi senti. Sel korral on pakkumises teos nimega « Cave Story+ ».

Tegemist on retrohõngulise platvormeriga, mis paneb mängija oskused korralikult proovile. Nagu nimigi mõista annab, leiab teose tegevus aset koobastes. Need on aga täidetud arvukate ohtudega, millega mängija rinda peab pistma.