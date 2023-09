Eurooplased otsivad kõrgete energiahindade tõttu säästlikumaid koduseadmeid

«Uuringust selgus, et kaks kolmandikku vastanutest peab oluliseks, et nende järgmist seadet saaks ühendada rakendusega, mis võimaldab neil jälgida ja vähendada energiatarbimist. Seetõttu on sellistel lahendustel nagu SmartThings üha suurem ja olulisem roll, kuna need aitavad koduseid internetiga ühendatud seadmeid ühest rakendusest hallata ja energiatarbimist reguleerida,» ütles Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar.