EKSPERT SOOVITAB ⟩ Meeldetuletus autoomanikule: vaata enne sügist need asjad üle!

«See võib-olla tundub iseenesest mõistetav, kuid ikka ja jälle on vaja meelde tuletada, et autoomanikud kontrolliksid, kas nende sõiduki välised valgustid töötavad ja esitulede valgusvihud on reguleeritud. Kui tuleklaaside plastik on tuhmunud või kollane, siis seda saab mõnel korral poleerimisega eemaldada,» lisab Aasala rõhutades, et oluline on poleeritud pind peale poleerimist katta, et see kohe uuesti UV-kiirguse ja mehaanilise kulumise mõjul tuhmuma ei hakkaks. «Meie teeme seda UV-kindla lakiga, aga tulede katmiseks kasutatakse ka spetsiaalset kilet.»