Kihuta MängudeÖÖ «Gran Turismo 7» suurturniirile

2023. aasta MängudÖÖ teiseks suureks turniiriks on «Gran Turismo 7» mõõduvõtt. Sarnaselt «Counter-Strike'i» võistlusele on ka see jaotatud mitmeks erinevaks osaks ja ka ülekandeks. Nii et kinnita turvavöö ja vajuta gaas põhja – MängudeÖÖ kiirem võistlus on siin!