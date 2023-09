Fairphone 5 - aus telefon, mis kestab kasvõi kümme aastat

Hollandi keskkonnasõbralik telefonitootja paneb sellega punastama kõik tuntud brändid, kelle telefone on üliraske või ülikallis parandada ning tihti on mõistlikum siis hoopis uus osta. Fairphone 5 puhul aga seda probleemi pole, sest mis iganes katki läheb, seda parandada on lihtne.

Telefoni komponentide modulaarsus tähendab seda, et saab vastavalt vajadusele vahetada kas kaameraid, akut, isegi USB-C-porti. Kasutaja enda poolt vahetatav on ka 4200 mAh akuelement, mis toetab 30 W juhtmega kiirlaadimist.

Kokku on Fairphone välja lubanud 11 komponendi vahetamise võimaluse, mida kasutajad saavad ise teha.

Tegelikult ei pea juppe välja vahetama vaid siis, kui midagi katki läheb. Telefonimaailm areneb pidevalt ja ka siis, kui tuleb müügile näiteks uus parem kaamera, ei pea kogu mobiili minema viskama, vaid saab asendada vaid kaameramooduli.

Nutiseadme saab vaid kruvikeerajaga sellisteks juppideks lammutada. Foto: Fairphone

Mis aga puutub vastupidavusse, siis Fairphone 5 niisama lihtsalt katki ei kuku, sest vastab MIL-810H nõuetele põrutuste ja kukkumiste osas (võib kukkuda käest betoonile iga nurga all), Korpusel on IP55 sertifikaat, mis tähendab, et see on eelkäijast pisut veekindlam, kuid päris vee alla sukelduda endiselt ei saa.

Samas näiteks USB-C port on vahetatavate komponentide nimekirjas täieliku veekindlusega ehk vastab standardile IP67.

Mida on parandamiseks vaja?