LOGIRAAMATU V OSA | 15 päeva Austraalia võidusõidu tiimi äralennuni

PÄIKESEAUTO

Päikeseauto on meie hea partneri MyDello pilgu all ning neilt tuligi läinud nädalal uudis sellest, kuidas konteiner on jõudnud Singapuri, mis asub Darwinist veidi üle 3000 kilomeetri kaugusel. Merereis on olnud pikk ning tiimi ootusärevus kasvab iga läheneva päevaga. Päikeseauto peaks prognooside kohaselt jõudma Darwinisse 26. septembril, veidi pärast seda kui esimene grupp on Adelaide’i jõudnud.

TIIM

Austraalia meediatiim teeb eeltööd selle jaoks, et kogu materjal ja info saaks õigel ajal edastatud. Lisaks tehakse tihedat koostööd dokumentaali tiimiga, kes registreerivad end kui meediaväljaanne ning peavad seetõttu täitma ära oluliselt rohkem vorme, kui Solaride'i meediatiimi liikmed.

Lisaks valmistatakse ette kriisikommunikatsiooni plaani, sõnumeid, kaadrite liste, hoitakse silma peal teiste tiimide tegemistel jpm. Teha on rohkem kui jõuab, kuid liigume tasapisi ja küll saab!

Inseneridel on töö käes lennanud ning kaugele Austraaliasse on edastatud kõik vajalikud dokumendid, mis puudutavad päikeseautot ja selles olevaid komponente ning on vajalikud ka selleks, et saada läbi kohapealsest kontrollist, mis igale päikeseautole tehakse.

Suuremas pildis valmistub Solaride värbamise lõpuks ning hooaja kokkutõmbamiseks Austraalia võistluste tegevuste kõrvalt.

AUSTRAALIA