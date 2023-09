Klassika elektriline tagasitulek: Volkswagen esitles ID. GTI ideeautot

«Täiuslik kombinatsioon sõidunaudingust ja argikasutusest on GTI embleemiks olnud aastakümneid,» ütles Schäfer, «ID. GTI ideeautoga toome aga GTI DNA elektriajastusse. See on jätkuvalt sportlik, tehnoloogiliselt eesrindlik ja kättesaadav, kuid nüüd on lisandunud uus käsitlus homsest maailmast: elektriline, täielikult ühenduvuses ja erakordselt emotsionaalne. Selles mudelis moodustavad sõidunauding ja jätkusuutlikkus täiusliku paari. Volkswageni sportauto on elektriajastul sobiv ka argisõitudeks.»