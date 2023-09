Maailma esimene e-paberist värvimonitor tahab meile näidata pilti nagu paberilt

E-paber (inglise keeles e-ink) on tehnoloogia, milles ekraanipikslid on piltlikult öeldes nagu pallid, millel on must ja valge külg või sisu. Elektriväljaga mõjutades suunatakse siis vajalik külg väljapoole, nii tekibki kujutis. Selle erinevus tavalisest monitorist on piltide püsivus: korra juba esile kutsutud kujutis jääb sinna ka pärast toite äravõtmist, justnagu paberile, seega ekraanipaneel pilödi säilitamiseks toidet ei vaja. Ka taustvalgustus puudub, kujutis töötab samamoodi, nagu paberil, olles näha peegelduva valgusega.

Paraku lubab tehnoloogia lihtsamal kujul vaid mustvalgeid pilte ning selle värskendamise kiirus pole kaugeltki see, mis LCD-monitoridel.

Kuvaritootja on käivitanud ühisrahastusplatvormil Indiegogo kampaania, et juba 2013. aastal leiutatud tehnoloogiaga lõpuks ometi üks töötav ja tavakasutaja jaoks sobiv toode välja tuua hiljemalt selle aasta lõpus.

Esimene e-tindi arvutimonitor maailmas, mis toetab värve, on 25,3-tollise diagonaaliga ning suudab kujutada 4096 värvi. Kasutusel on eksklusiivne DASUNG X-Color Filter tehnoloogia, mis on välja töötatud spetsiaalselt värvilise E-tindi monitori jaoks, pakkudes paremat jõudlust värvide kontrastsuse, erksuse, teksti tumeduse ja liikuvate piltide osas.

Eraldusvõime 3200 x 1800 pikslit pole 25-tolliste ekraanide seas just kehv tulemus, pigem väga hea.

Vasakul on kujutis e-paberi tehnoloogiaga ekraanil, paremal aga tavalisel vedelkristallekraanil. Foto: Dasung

Mitmes muus osas aga kipub e-paberi tehnoloogia alla jääma lihtsaimatele ja odavaimatele tavamonitoridele. Näiteks kirjutatakse toote arvustuses, et videod on hakkivad ja ebaühtlased, pilti kiirelt suurendades või vähendades aga jäävad näha jäljed eelmisest pildist, enne kui need ära kaovad. Odavamate monitoride 60 Hz värskendussagedusele Dasungi toode kandadele ei jõua, aga millised on need täpsemad tehnilised näitajad, seda pole tootja veel avaldatud.

Taoline paneel sobib ilmselt nendele, kes tagantvalgustusega või LED-ekraaniga ei saa silmade kiire väsimise pärast kaua tööd teha. Kui tegeleda vähe muutuva pildiga, näiteks lugemise või dokumentide kirjutamisega, piisab ehk ka väiksemast värskendussagdeusest, kuid pilt on see-eest väga silmasõbralik. Populaarsed e-lugerid on samuti just (mustvalge) e-tindi tehnoloogiaga, kuna pilti pole vaja kiirelt vahetada ja see näeb välja sama hea nagu tavalisel paberil. Seega sobibki hästi just raamatu lugemiseks.