Konverents PyCon Estonia toob Eestisse sajad tehisintellekti ja masinõppe tippspetsialistid

Python on maailmas enim kasutatav programmeerimiskeel, milles on kirjutatud näiteks suur osa tehnoloogiahiidude Google, Spotify ja Instagrami tarkvarast.

Konverentsil peaesinejana üles astuv teadlane David Mertz toob välja mitmeid murekohti, millele tähelepanu pöörata: «Kõigepealt on generatiivse tehisintellekti moraalsed õigused ja seadustega omistamine väga vähe reguleeritud valdkond. Üldine mure seisneb selles, et tehisintellekti ja masinõppe koolitamise aluseks on väga paljude inimeste poolt loodud teosed (sealhulgas proosateosed, algkoodid või visuaalsed teosed) ning generatiivsete tehisintellektide väljundid hõlmavad ka inimeste vigaseid töid. Samuti peame rääkima õigustest, mis inimestel peaks olema nende poolt loodud allikate põhjal tekitatud tehisintellekti väljundite kontrollimiseks, sealhulgas moraalsest õigusest olla allikana tunnustatud. Tahan rõhutada ka akadeemikute õigusi, kelle panus vääriks tsiteerimist.»