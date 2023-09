Neste sisenes Eestis elektriautode kiirlaadimise turule

«Hetkel asub ainus taastuvenergiaga kiirlaadimisjaam Tallinnas Neste Kadaka tee tanklas, aga juba lähitulevikus lisandub laadijaid ka teistesse Eesti piirkondadesse. Taastuvelektriga kiirlaadimise turuletoomine on Neste poolt järjekordne samm, millega toetame üleminekut puhtamale transpordile,» ütles Neste Eesti turundusjuht Risto Sülluste.

«Maksimaalne laadimisvõimsus jaamas on seadistatud 200 kW tasemele. Süsteem tunneb ära, kas pistikupessa ühendatakse suurema või väiksema sõiduulatusega, täiesti tühja aku või pooltühja akuga sõidukid. Kasutusel on Euroopas levinuim CCS2-tüüpi pistikuühenduse standard,» lisas Sülluste.

Neste kiirlaadimisjaam on nelja laadijaga süsteem. Lisaks Eestile avab ettevõte laadimisjaamu teistes Balti riikides ning laiendab jõudsalt laadimisvõrku Soomes.

«Taastuva elektrienergia eelistamine tavaelektrile on võrreldav jäätmete suunamisega taaskasutusse prügimäele saatmise asemel. Meie jäätmetest ja jääkidest toodetud taastuvdiislikütuse on tarbijad väga hästi vastu võtnud, nüüd pakume lahendust ka elektrisõidukitele,» märkis Neste esindaja.

Neste kiirlaadimisjaamas on hetkel võimalik laadimise eest tasuda äpiga, kasutades rakenduse siseselt kas pangakaarti või Neste maksekaarti. Lähiajal paigaldatakse jaama makseterminalid pangakaardiga tasumiseks. Mõeldes Eesti kliimale on jaamale ehitatud katus, et laadimine oleks mugav ka vihma või lumesaju korral.