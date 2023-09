«Üks asi on küberturvalisuse olulisuse mõistmine nii-öelda paberil. See ongi esimene samm õigete meetmete rakendamise poole, kuid sellest ükski ei piisa. Oleme täna seal, kus lõua sügamine ja nentimine, et on pahasti pole enam lihtsalt piisav. Vahet pole, kas tegu on suure või väikse firmaga, turvalisust aitavad tagada vaid reaalsed sammud, läbimõeldud lähenemine ja päriselt mõistmine, mis on see, millega mõne olulise tegevuse tegemata jätmisel riskitakse,» rääkis ta.