PILDID ⟩ Kia Sportage tähistab 30. sünnipäeva erimudeliga

Pildil on Sportage´i kõik viis põlvkonda.

Kia populaarne kompaktmaastur Sportage on jõudnud olulise verstapostini. Praeguseks maailmas müüdud üle seitsme miljoni autoga on see jätnud autotööstusse jälje kui üks Kia edukaim mudel. Selle Anniversary Edition jõuab Euroopasse septembri lõpus ja väljalaset esitletakse järk-järgult kõikidel turgudel.