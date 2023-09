PILDID ⟩ Eestis jõudis müügile täiselektriline Opel Astra Electric

Müügi avab rikkaliku varustusega erimudel Business Launch Edition, mille hind algab 48 390 eurost.

Avamudelil on LED Pixel esituled, 18-tollised valuveljed, elektriline klaasist katuseaken, IntelliDrive 2.0 juhiabi, soojendusega ja AGR-sertifikaadiga esiistmetel on Alcantara viimistlus, lisaks on autol parkimisabiline, 360-kraadise vaatega kaamera ja nutiseadmeid saab laadida juhtmevabalt.

Igapäevaselt tõhus

Uus Astra Electric tagab heitmevaba liikumise. Elektrimootori võimsus on 115 kW/156 hj ja maksimaalne pöördemoment on 270 njuutonmeetrit.

Foto: Opel

Suhteliselt väike tühimass (1679 kilogrammi) annab oma panuse sõidurõõmu ja tõhususse.

Oluline on ka see, et kui paljudel elektriautodel on tippkiirus piiratud, siis uue Astra Electricu tippkiirus on 170 km/h.

Foto: Opel

Energia salvestub kompaktsete mõõtmetega 54 kWh liitiumioonakusse, mis kaalub vähe, aga võimaldab head sõiduulatust ja lühikesi laadimisaegu. Viieukseline auto suudab vastavalt WLTP mõõtmisele läbida sõidu ajal heitmevabalt kuni 418 kilomeetrit ja kulutab 100 kilomeetri kohta vaid 14,8 kWh elektrit.

Aku-elektrilise Astra laadimine tähendab üsna lühikest «boksipeatust» laadimispunktis. Astra Electricu saab 100 kW kiirlaadimisjaamas laadida 80 protsendini aku mahust vähem kui 30 minutiga. Lisaks on täiselektrilise Astra standardvarustuses kolmefaasiline 11 kW pardalaadija kasutamiseks koduses seinalaadijas. Soojuspump on samuti põhivarustuses.

Foto: Opel

Astra Electricu pakiruumi maht on 352 liitrit ning istmeid alla klappides suureneb mahutavus kuni 1268 liitrini.

Autol on veel üks eelis: akud paiknevad madalal ning see toob auto raskuskeskme allapoole, nii et Astra Electricu juht saab võtta sportlikuma isteasendi tänu kindlamale teel püsimisele. Lisaks on auto jäikust suurendatud 31 protsenti võrreldes teiste Astra mudelivariantide niigi silmapaistvate omadustega.

Esimesed Opel Astra Electricud jõuavad edasimüüjate juurde 2023. aasta lõpus.