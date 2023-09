Kuidas teha mobiilikaameraga veelgi paremaid pilte?

Leia endale valgusallikas

Hea foto tegemiseks on valgus väga oluline. Seega tuleks sellele veidi rohkem tähelepanu ja aega pöörata, et erinevaid võimalusi ja sätteid seada.

Kasuta HDR-i ja portreerežiimi

Kasuta pildistamisel HDR režiimi (High Dynamic Range). See aitab hoida tasakaalu foto tumedate ja heledate osade vahel. Seda kasutades on fotod loomingulisemad ja kunstilisemad, ent peamiselt aitab fotodel välja näha just sellised, nagu me päriselus pildistatavat nägime.