GALERII ⟩ BMW futuristlik elektriauto Vision Neue Klasse pakub kiiremat laadimist ja suuremat sõiduulatust

Vision Vehicle ühendab endas futuristliku välimuse ja margile ajaga omaseks saanud välisjooned, milleks on näiteks BMW neeruvõre ja teistest markidest eristuv tagaakna disain ehk nii-öelda Hofmeisteri nurk .

Klassikalisele disainile kohaselt on ideeautol etteulatuv «hainina», 21-tollised aerodünaamilised veljed on aga inspireeritud sportlikest BMW kodarvelgedest. Samas on autol tugevate süvendite ja suurte aknapindadega peaaegu monoliitne kere ning kollaka tooniga helendav välisvärv rõhutab BMW Vision Neue Klasse sõbralikku ja futuristlikku olemust, millele omakorda pakuvad kontrasti mustad külgmised seelikud ja kaitserauad.