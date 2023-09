Vastu tahtmist pornostaar? Küberpolitsei jahib inimestest tehisintellekti abiga tehtud intiimpilte

Platvorm väidab, et nende eduka eemaldamise määr on seni olnud üle 90 protsendi, samuti tehisintellekti lahenduste abiga on juba Internetist edukalt leitud ning eemaldatud üle 200 tuhande nõusolekuta intiimpildi.

Veebipolitseinik: sotsiaalmeediakontod tuleks teha võimalikult kinniseks

Eestis tegelevad ahistamisjuhtumitega Internetis veebipolitseinikud. Mida teha, kui keegi on leidnud endast tehisintellekti poolt manipuleeritud intiimpildi ja see levib Internetis?

Vastab veebipolitseinik Elerin Tetsmann:

«Kui keegi on endast või lähedasest veebis leidnud privaatse sisuga pildi või video, siis esmalt oleks vaja vaadata, kus see on üles laetud ja kuidas see levib.

Kui näiteks levib mõnes sotsiaalmeediagrupis, tuleks koheselt ühendust võtta sealse grupi administraatoriga, samuti seda postitust korduvalt «raporteerida» ning ka keskkonda ennast teavitada, et see on ebasobiv sisu.

Kui intiimne kaader liigub privaatsetes sõnumites, siis paluda kõiki oma tuttavaid, kes selles kanalis liiguvad, et nad ei jagaks seda omakorda edasi. Hea oleks olla ka otsekontaktis selle isikuga, kellest sellise sisu levik on alguse saanud. Paluda tal selle jagamine lõpetada. Alati võib kaasata ka veebipolitseiniku ning küsida üle, kuidas toimida.

Selliste olukordade vältimiseks tasuks kõik sotsiaalmeediakontod teha võimalikult kinniseks ja privaatseks, et ükski võõras sinna üldse ei pääseks pilte näppama või siis oleks teda seal ootamas väga minimaalne info konto omaniku osas.

Kõik postitused, olgu need siis pildiga või pildita, mõtle enne üles riputamist läbi, kas sellest ei tule mingit kahju endale või lähedastele. Aeg-ajalt vaata üle, mida näiteks Google otsing sinu kohta väljastab, kas seal on selliseid andmeid või sisu, mida sa ei soovi jagada. Igaühel on võimalik pöörduda ka Google´i poole palvega kuvatud sisu sealt otsinguloendist eemaldada.»